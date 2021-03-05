Тегеран, , 09:40 — REGNUM 4 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что международный орган в начале апреля проведет встречу с Ираном для обсуждения и разрешения некоторых споров о гарантиях по техническим вопросам, связанным с ядерным оружием. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Гросси выразил надежду, что итоги технической встречи дадут свои плоды, при этом все оставшиеся вопросы будут решены до предстоящего заседания Совета управляющих.

Он отметил, что члены Совета управляющих поддерживают достигнутое в этой связи соглашение. Гросси подчеркнул, что дискуссия была связана с отсутствием гарантий, а также незаявленными ядерными материалами и оборудованием в Иране, однако она не имела никакого отношения к недавнему приостановлению действия Дополнительного протокола.

Он заявил, что стремится достичь понимания по этим вопросам до следующего заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).