Фучжоу, Китай, , 04:01 — REGNUM Прибрежная китайская провинция Фуцзянь на востоке Китая обеспечила бум развития «чистой энергетики» за прошедшие пять лет в погоне за сокращением потребления угля и выбросов углекислого газа, сообщает агентство Синьхуа.

По данным компании State Grid Fujian Electric Power Co., Ltd., установленная мощность производства чистой энергии в провинции с учетом реализации крупных ядерных и ветроэнергетических проектов выросла примерно до 35,1 ГВт к 2020 году с 25,3 ГВт пятью годами ранее.

«Чистая» энергетика составляла 55,1% от общего объема установленных генерирующих мощностей в провинции, причем доля атомной энергетики заняла первое место по стране.

Электростанции «чистой энергии» выработали 125,6 млрд кВт/ч электроэнергии в 2020 году против 89,9 млрд кВт/ч в 2015 году, что составляет около половины от общего объема генерируемой электроэнергии в провинции.

В период с 2016 по 2020 год провинция потребила в общей сложности 619,9 млрд кВт/ч «чистой» электроэнергии, достигнув 100% коэффициента использования «зеленой» энергии.