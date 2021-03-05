Тегеран, , 09:35 — REGNUM 4 марта посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил, что в конечном итоге рациональность возобладала в совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В соответствующих замечаниях, касающихся последних новостей об отступлении Европейской тройки от представления резолюции против Ирана, Гарибабади отметил, что рациональность в конечном итоге взяла верх. Он подчеркнул, что в результате обширных дипломатических усилий процесс принятия антииранской резолюции был остановлен.

Гарибабади подверг критике политически мотивированные действия и злоупотребления МАГАТЭ, а также высоко оценил бдительность и меры членов МАГАТЭ, особенно Совета управляющих и генерального директора, за их усилия избежать усиления напряженности. «Дальнейшие разъяснения по этому поводу будут даны после сегодняшнего заседания Совета управляющих агентства ООН», — отметил он.

В последние дни СМИ стало известно, что США и три европейские страны, участвующие в ядерной сделке с Ираном, готовили на Совете управляющих МАГАТЭ проект резолюции с критикой Исламской Республики за прекращение добровольного выполнения Дополнительного протокола МАГАТЭ.