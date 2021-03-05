Скопье, , 04:08 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 4 марта сообщили о том, что за сутки в стране выявили 721 носителя коронавируса. Еще 1753 человек выздоровели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 105 269 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3165 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа девять — за последние сутки. 93 942 пациента выздоровели. Лечение в стране проходят 8 162 человека — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост заболеваемости связывают с распространением британского штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 17 февраля, в стране началась вакцинация от COVID-19, однако участие в ней пока могут принять только медицинские работники: массовая вакцинация будет невозможна до прибытия в страну 200 тысяч доз вакцины из Китая и 100 тысяч доз вакцины из России.

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