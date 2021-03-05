Новосибирск, , 04:00 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Новосибирской области в январе — декабре 2020 года составила 41 120 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Для сравнения средняя зарплата за этот же период в Сибирском федеральном округе — 43897рублей.

По данному показателю Новосибирская область находится на седьмом месте среди сибирских регионов. Более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Туве (43 924 руб.), Красноярском крае (53 986 руб.), Иркутской (49 654 руб.) и Томской областях (47 373 руб.). Это, по данным регионального органа статистики, во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.