Тегеран, , 09:08 — REGNUM 4 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что план резолюции против Исламской Республики был отвергнут в результате интенсивных дипломатических усилий в Тегеране, Вене и столицах всех членов Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Комментируя последние события в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии в связи со спорной резолюцией против Ирана, Хатибзаде отметил, что план резолюции был отвергнут после интенсивных дипломатических усилий в Тегеране, Вене и столицах всех членов Совета управляющих, в частности трех европейских государств (Франции, Великобритании и Германии), а также поддержки со стороны Китая и России.

Далее он подчеркнул, что последнее решение позволило проложить путь для дипломатии с целью сохранения ядерной сделки, а также выполнения обязательств всеми сторонами.

«Иран надеется, что участники СВПД при совместном сотрудничестве смогут гарантировать полное выполнение соглашения, воспользовавшись данной возможностью», — заявил Хатибзаде.

В последние дни СМИ стало известно, что США и три оставшиеся европейские страны, участвующие в ядерной сделке с Ираном, готовили на Совете управляющих МАГАТЭ проект резолюции с критикой Ирана за прекращение добровольного выполнения Дополнительного протокола МАГАТЭ.