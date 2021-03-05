Тегеран, , 09:32 — REGNUM 4 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 78 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 60 431. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 8404 новых случаев заражения COVID-19, при этом 709 человек были госпитализированы», — отметила Лари. Она подчеркнула, что с учётом 78 новых жертв их общее число по стране возросло до 60 431.

Лари также сообщила, что 1 420 958 человек из общего числа 1 665 103 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3760 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила свыше 114 миллионов человек по всему миру, из них более 2 530 000 человек погибли.