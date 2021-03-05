Тегеран, , 09:31 — REGNUM 4 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не является местом для политических игр. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал эти замечания в ответ на план Европейского союза разработать резолюцию с Советом управляющих МАГАТЭ, критикующую Иран за сокращение сотрудничества с атомным агентством ООН.

Президент также ответил на заявление американского кандидата на пост заместителя главы Госдепартамента США Венди Шерман о том, что Вашингтон готов расширить сферу охвата Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявив, что ядерное соглашение является единственным документом, согласованным государствами-участниками, при этом Иран не будет проводить никаких новых переговоров по нему.

Он посоветовал европейским странам быть осторожными в своих действиях, а также призвал атомное агентство ООН не допустить, чтобы «хорошие и дружественные» отношения с Ираном были нарушены такими шагами.

Вновь подтвердив, что МАГАТЭ не является местом для политических игр, Рухани отметил: «Ядерная деятельность Ирана на 100 процентов носит мирный характер, и если есть небольшие отклонения от того, чего ожидает агентство, то это вина США».