Тегеран, , 09:23 — REGNUM Результаты первого этапа испытаний на людях иранской вакцины COVID-19 (Cov-Iran Barekat) оказались многообещающими, заявил представитель министерства здравоохранения Ирана 4 марта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мохаммадреза Салехи, ответственный за клиническое исследование разработанной в Иране вакцины, объявил о полной готовности результатов иммуногенетических исследований на более чем 44 добровольцах, которые демонстрируют высокую эффективность иранской вакцины от коронавирусной инфекции.

Он, однако, отметил, что окончательных результатов испытаний придется ждать еще несколько дней.

Иранские ученые ввели вакцину примерно 56 добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний на людях. Каждый из добровольцев получил две дозы вакцины, причем последняя инъекция состоялась 19 февраля.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила свыше 114 миллионов человек по всему миру, из них более 2 530 000 человек погибли.