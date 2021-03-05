Тегеран, , 09:28 — REGNUM 3 марта заместитель министра внутренних дел Ирана заявил на совместной пресс-конференции с верховным советником министра внутренних дел Ирака, что подготовлено соглашение о безопасности, которое будет в дальнейшем подписано министрами двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 марта.

Хосейн Зольфагари заявил, что Иран принял иракскую делегацию на этой неделе на встречах высокого уровня по содействию сотрудничеству и обмену информацией в вопросе безопасности, пограничного сотрудничества, борьбы с терроризмом, организованной преступностью, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и облегчения гражданских поездок между странами.

Он также сообщил, что подготовлено соглашение, которое будет подписано на следующей встрече министров внутренних дел Ирана и Ирака. Зольфагари отметил высокий уровень сотрудничества между официальными лицами двух стран в различных областях.

Хотя терроризм был побежден, Иран и Ирак по-прежнему тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом в различных областях, включая разведку, пограничный контроль и обмен опытом.