, 09:26 — REGNUM Иранским исследователям удалось разработать и изготовить автоматическую микрофлюидную дисковую платформу для извлечения ДНК из клетки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 марта.

Исследователи Иранского центра биологических ресурсов (IBRC) в совместном сотрудничестве с Технологическим университетом Шарифа продолжают свои усилия с целью развития биотехнологии в стране.

После вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире, большинство стран участвуют в расширении своей технологической инфраструктуры, в частности в производстве лабораторного оборудования, а также диагностических и терапевтических инструментов.

Лале Парса Егане, научный советник отдела молекулярной биологии IBRC, заявила, что междисциплинарные исследования и разработки в области новых технологий могут привести к новым научным достижениям. Она отметила, что разрушение клеточной мембраны является первым и самым важным шагом во многих исследованиях молекулярной биологии и диагностических тестах.

«Исследователи использовали эксцентричную микрофлюидику с новой платформой и установкой для разрушения клеточной мембраны», — сказала Егане, подчеркнув, что научные эксперты рассмотрели, подходит ли платформа lab-on-a-disc для разработанных систем с точки зрения синтеза, контроля жидкости и распада химических клеток.