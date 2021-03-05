Владивосток, 5 марта 2021, 04:15 — REGNUM Во Владивостоке 5 марта на маршрут №6 вышел праздничный трамвай — пассажиров приветствовали артисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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Предполагается, что яркий, по-весеннему украшенный трамвай, будет радовать горожан до конца марта.
Пассажиров встречает в салоне творческий дуэт «Вдохновение», который исполняет песенные композиции. Женщинам вручают поздравительные открытки с 8 Марта.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил всех российских женщин с приближающимся Международным женским днём.