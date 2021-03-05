Пекин, , 03:54 — REGNUM Китай решил проблемы поставки питьевой воды для всего бедного населения страны за время 13-й Пятилетки (2016−2020), сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Доступ к водопроводной воде среди сельского населения Китая достиг 83%, сообщили в Министерстве водных ресурсов КНР. Всего 118 проектов борьбы с бедностью, связанных с поставками воды и электроэнергии было осуществлено в сельских районах страны за указанный период.

За последние пять лет задачи водосбережения на орошаемых территориях стали одной из главных точек приложения усилий властей. Все они были выполнены, сообщили в министерстве, добавив, что цель наращивания эффективности использования ирригационной воды до необходимого уровня была также реализована.

Небольшие гидроэлектростанции в Экономическом поясе реки Янцзы были реорганизованы, и к настоящему времени было построено еще 616 небольших «зеленых» гидроэлектростанций, говорится в сообщении министерства.