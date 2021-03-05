Самара, , 03:54 — REGNUM От налогового органа поступил банкротный иск к заводу, который производит продукцию для строительной отрасли. Претензии к самарскому ООО «Завод металлических конструкций» («Завод МК») пока арбитражем Самарской области не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от МИФНС №18 по Самарской области поступило в суд 3 марта 2021 года. Сумма заявленного долга составила 43 383 132,21 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в мае 2018 года и базируется в Самаре. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор и владелец — Андрей Губанов. Основной вид деятельности ООО — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. На начало 2020 года среднесписочная численность коллектива составляла более 100 человек.