Приштина, , 04:02 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 4 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3 674 образцов в крае выявили 591 носителя коронавируса, из них 285 — в Приштине. Уже неделю отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса.

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Ещё 386 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 71 344 случая заражения коронавирусом. 61 014 пациентов уже здоровы. 1627 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 8 703 человека. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Тем временем время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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