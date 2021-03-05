Кито, , 03:53 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 263 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 289 735. Также за минувшие сутки в стране скончались 35 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эквадоре жертвами осложнений COVID-19 стали 11 192 человека.

При этом в республике зафиксировано 4767 «возможных смертей» из-за коронавируса. Пока эксперты затрудняются сказать, являлся ли COVID-19 причиной смерти у этих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января власти Эквадора разрешили импорт вакцины против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca. Всего власти страны планируют привить около 60% населения.