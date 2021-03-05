Пекин, , 03:45 — REGNUM Разработанный в Китае крупный самолет-амфибия AG600 перешел к стадии новых летных испытаний в условиях пожаротушения, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Самолет AG600 завершил первое испытание с применением функции сброса воды в городе Цзинмэнь провинции Хубэй центральной части Китая, сообщили в Авиационной промышленной корпорации Китая (AVIC).

Переход к новой фазе испытаний является значимым шагом в ходе разработки самолета, который крайне важен для страны, поскольку имеет высокий потенциал пожаротушения, борьбы с катаклизмами и спасательных операций.

Самолет показал себя хорошо с точки зрения операций по сбросу воды, что является одной из ключевых его функций. Ожидается, что AG600 проведет испытания со сбросом воды на очаги природных пожаров уже до конца текущего года.