Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Власти США заявили о готовности заплатить за информацию о криминальном авторитете из Киргизии Камчибеке Кольбаеве, считающимся «смотрящим «по Центральной Азии, вознаграждение до $5 млн. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Сегодня Госдепартамент объявляет об увеличении вознаграждения до $5 млн за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Камчибека Кольбаева, и/или информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов криминальной организации Кольбаева», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Кольбаев был внесён в американский список особо опасных преступников в 2012 году. По данным Госдепа, последний раз он был арестован в Бишкеке в октябре 2020 года «за создание и участие в преступной организации». 2 марта 2021 года суд выпустил Кольбаева под подписку о невыезде на время проведения следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент по контролю над иностранными активами министерства финансов США ввёл санкции против десяти лиц из бывших советских республик, в том числе четырёх граждан России, в рамках борьбы с «ворами в законе».

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