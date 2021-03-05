Якутск, , 03:39 — REGNUM В Якутии обманутые дольщики ООО СПФ «Черов и К» начали получать компенсационные выплаты. Это стало возможным благодаря проведенной правительством республики работе с фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, сообщили корреспонденту ииии в пресс-службе минстроя региона.

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В 2014 году 47 жителей республики вложили свои средства в строительство многоквартирных домов в микрорайоне Ильинка в Якутске, но так и не дождались получения жилья. Фонд выделил на компенсации 88 млн рублей.

«13 дольщиков уже получили выплаты на общую сумму 25 371 968 руб. В 2020 году возмещение также получили граждане, участники долевого строительства по объекту дом №1 застройщика ООО «Симиир». В Единый реестр проблемных объектов включено 10 многоквартирных домов, по каждому мы имеем четкое представление, как и в какие сроки, будут восстановлены права каждого обманутого дольщика. В конце этого года новый застройщик введёт долгострой по ул. Каландаришвили в Якутске. Фонд достроит три дома банкротов ООО СПФ «Черов и К» и ООО «Монолит Строй». В этом году будет принято решение о завершении строительства или выплате возмещений еще по четырём проблемным объектам — в них насчитывается более 280 дольщиков», — пояснил первый вице-премьер Кирилл Бычков.

Правительством Якутии и «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства» подписаны Соглашения о софинансировании выплат постадавшим. Речь идет о восстановлении прав свыше 570 обманутых дольщиков, которые вложили деньги в покупку жилья в девяти домах пятерых застройщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге возбудили уголовное дело о хищении в сфере долевого строительства жилья. В результате противозаконных действий застройщика гражданам причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей.