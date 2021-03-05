Якутск, , 03:36 — REGNUM Арбитраж Якутии признал обоснованным требование иностранной компании «Винпег Финанс Лимитед» (WINPEG FINANCE LIMITED) к ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» и ввёл в отношении последнего первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится полгода. Решение еще может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Временным управляющим утвердили Сардану Маршинцеву из ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Судья также решил включить в реестр требований кредиторов долг «в размере 504 947 785, 84 рубля, в том числе основной долг в размере 369 916 500 рублей по состоянию на декабрь 2017 года, проценты в размере 135 031 285, 84 рубля за период с 24.10.2017 года по 30.09.2019 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротные претензии к «Хангаласу» были и у налоговой службы.

Напомним, также 3 марта 2021 года банкротный иск поступил к владельцу двух месторождений — АО «Ямалзолото». Основанием для обращения в суд послужила задолженность, превышающая 20,8 млн рублей. Её заявила ФНС России. Из-за недочетов иск оставлен без движения до 5 апреля 2021 года.

Банкротные иски также получили ООО «Золото добывающее предприятие «Амур», компания «Восток Золото» из Амурской области.