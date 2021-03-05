Якутск, 5 марта, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии признал обоснованным требование иностранной компании «Винпег Финанс Лимитед» (WINPEG FINANCE LIMITED) к ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» и ввёл в отношении последнего первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится полгода. Решение еще может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Временным управляющим утвердили Сардану Маршинцеву из ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Судья также решил включить в реестр требований кредиторов долг «в размере 504 947 785, 84 рубля, в том числе основной долг в размере 369 916 500 рублей по состоянию на декабрь 2017 года, проценты в размере 135 031 285, 84 рубля за период с 24.10.2017 года по 30.09.2019 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротные претензии к «Хангаласу» были и у налоговой службы.

Напомним, также 3 марта 2021 года банкротный иск поступил к владельцу двух месторождений — АО «Ямалзолото». Основанием для обращения в суд послужила задолженность, превышающая 20,8 млн рублей. Её заявила ФНС России. Из-за недочетов иск оставлен без движения до 5 апреля 2021 года.

Банкротные иски также получили ООО «Золото добывающее предприятие «Амур», компания «Восток Золото» из Амурской области.