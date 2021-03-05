Киев, , 03:33 — REGNUM Населению Украины необходимо готовиться к голоду из-за разрушительных действий украинского руководства в вопросе борьбы с коронавирусом. Об этом 4 марта написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, политика Киева спровоцировала в стране третью волну пандемии, из-за чего необходимо вводить новый карантин, который грозит катастрофой для некоторых секторов экономики.

«Саботаж и провал со стороны команды Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии, и, как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января Илья Кива подверг критике главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за отказ в регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

11 февраля Кива заявил, что Украина для Запада превратилась в страну третьего мира, а украинских граждан в качестве «подопытных кроликов» могут привлечь для испытаний новой вакцины от COVID-19 из США и ЕС.

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