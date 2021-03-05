Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Губернаторы еще нескольких штатов США решили отменить масочный режим в регионах, сообщает Синьхуа.

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В частности, губернатор Алабамы Кэй Ивэй объявила об отмене требования по обязательному ношению масок в течение месяца. Предполагается, что масочный режим в штате отменят к 9 апреля. Также аналогичные планы анонсировали губернаторы Айовы и Монтаны. Кроме того, в Северной Дакоте истек срок действия ограничений, которые власти пока не собираются продлевать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее масочный режим отменили в штатах Техас и Миссисипи. При этом президент США Джо Байден раскритиковал губернаторов регионов, отменивших это требование, и назвал их мышление «неандертальским».

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