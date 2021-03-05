Москва, 5 марта, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по иску владельца доли в ООО «Арктическая горная компания» (АГК) к другому совладельцу и директору компании, которые утратили эти статусы к концу судебных разбирательств. Кипрская фирма «Исова инвестментс лимитед» требовала взыскания более 758 млн рублей с Александра Исаева и Вадима Бугаева. Сумма фигурировала как убытки. Иск отозвал сам истец, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

«Принять отказ ООО «АГК» в лице участника — компании «Исова инвестментс лимитед» (ISOVA INVESTMENTS LIMITED) от иска к Бугаеву Вадиму Юрьевичу и Исаеву Александру Сергеевичу о взыскании солидарно убытков в размере 758 823 000 рублей. Производство по делу А41−52 807/20 прекратить», — отмечается в определении судьи Кондратенко.

Истцу также вернули госпошлину — 140 тыс. рублей.

О причинах отзыва заявления не сообщается. Между тем в выписке ЕГРЮЛ в качестве директора с 5 февраля 2021 года указан Джулустан Борисов, а единственным собственником с 16 февраля 2021 года числится кипрская компания.

Непосредственно подаче иска от ISOVA INVESTMENTS LIMITED предшествовали претензии Росприроднадзора. Надзорное ведомство выписала фирме штраф на сумму более 600 млн рублей. Возможно, он и стал основанием для обращения в суд.

Напомним, основатель целой бизнес-империи Дмитрий Босов погиб в мае 2020 года. Он владел долями в угольных фирмах, группе «Аллтек». АГК «прописано» по тому же адресу, что и активы погибшего, а Александр Исаев — его бизнес-партнёр по другим проектам. Также Джулустан Борисов возглавляет как минимум один актив, в котором владельцем 50% до сих пор числится Босов.