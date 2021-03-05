Пекин, , 03:10 — REGNUM Команда китайских исследователей разработала новую систему быстрой идентификации грязной и зловонной воды при помощи технологии удаленного спутникового наблюдения, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Система была разработана Исследовательским институтом аэрокосмической информации при Китайской академии наук и уже опробована на 23 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. Точно исследований составила 79%.

Цвет грязной и зловонной воды близок к цвету обычной, поэтому крайне сложно отличить одно от другого по внешнему виду. Дистанционное спутниковое зондирование способно установить качество воды посредством тонких различий спектра, сообщили исследователи.

Новый метод значительно улучшил эффективность исследования качества воды. Требуется год для человека, чтобы провести скрининг воды на площади 2,5 тыс. кв. км посредством традиционных методов, в то время как спутник это сделает всего за 15 дней.