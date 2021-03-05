Буэнос-Айрес, , 03:07 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции сделал мэр аргентинского города Рока-Перес Карлос Гаспарини, держа в руках во время процедуры портрет президента России Владимира Путина. Об этом он написал 4 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Gasparini_RP/status/1366907527871537152

Он выразил благодарность за возможность вакцинации президенту Аргентины Альберто Фернандесу, вице-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер и губернатору провинции Буэнос-Айрес Акселю Кисильофу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта советник аргентинского президента Сесилия Николини заявила, что Аргентина выражает интерес к закупке новых российских вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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