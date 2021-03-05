Пекин, , 03:02 — REGNUM Китайский производитель поездов CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. завершил первые в стране испытания на ударопрочность высокоскоростных поездов, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Компания сообщила, что в ходе краш-теста пассивной безопасности столкнулись два поезда на восемь вагонов весом 462 тонны каждый. Один идущий поезд протаранил стоящий поезд на скорости 36 км/ч.

Как отметили в компании, краш-тест может предоставить важные сведения вроде поглощения энергии в результате неожиданного столкновения, а специалистам это позволит разработать новые методы минимизации повреждений и защиты пассажиров.

Старший эксперт по проектированию поездов компании Ли Бенхуай отметил, что компания планирует углубить исследования ударопрочности. Кроме того, она изучит передовые достижения в области техники безопасности для высокоскоростных поездов.