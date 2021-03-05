Пекин, , 02:55 — REGNUM Китай подготовил ряд специальных мер по защите основных видов дикой природы, включая хайнаньских гиббонов и панголин в рамках плана защиты животных с 2021 по 2025 годы, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной администрации лесов и пастбищ, работа, связанная с оценкой и определением ключевых мест обитания диких животных, будет ускорена, добавили в администрации.

Число диких больших панд в Китае возросло до 1864, а число диких и хохлатых ибисов, живущих в неволе, превысило 5000, сообщили в администрации. Отмечается, что популяции этих двух видов вышли на существенный восстановительный рост.

На текущий момент в стране обеспечилось стабильное разведение в неволе более ста редких и исчезающих видов диких животных.