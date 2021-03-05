Нукуалофа, , 02:47 — REGNUM Угроза цунами в Тихом океане вынудила власти островных государств Тонга, Вануату и французской Новой Каледонии эвакуировать жителей прибрежных районов, передает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, в ближайшее время волны у побережья этих государств достигнут от 0,3 до 1 метра в высоту. В связи с этим местные власти решили ради безопасности эвакуировать жителей прибрежных районов. Им рекомендовано перейти на возвышенность и переждать угрозу цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рядом с Кермадекским архипелагом Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0. В связи с этим была объявлена угроза цунами в Тихом океане.

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