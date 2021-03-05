Нукуалофа, , 02:46 — REGNUM Первое цунами, спровоцированного мощным землетрясением в Тихом океане, зафиксировали в районе королевства Тонга. Об этом 5 марта сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США (PTWC).

Волны высотой 0,03 метра появились на островах недалеко от королевской столицы Нукуалофа.

Как сообщало ИА REGNUM, после землетрясения магнитудой 8,0, произошедшего 4 марта в Тихом океане, власти ряда стран предупредили жителей об угрозе возникновения цунами и начали эвакуацию с прибрежных районов.

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