Красноярск, , 02:41 — REGNUM В пятницу, 5 марта, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшие осадки, на дорогах гололедица, температура воздуха −1… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:20 на Театральной площади было — 5 °C.

Ночью с 5 на 6 марта ожидается до −6… −2 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−15 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В субботу, 6 марта, в Красноярске до −1… +2 °C днём и −4… +1 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В воскресенье, 7 марта, в Красноярске ожидается до −1… +1 °C днём. Ночью — до −10… −6 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15−18 м/с, низовая метель. В Туруханском районе порывы юго-восточного ветра до 15−18 м/с, метель.

В центральных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных районов гололедица.