Гавана, , 02:35 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 807 случав заражения коронавирусом нового типа, заявил главный эпидемиолог республики Франциско Дюран в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По его словам, Куба вышла на плато по заболеваемости COVID-19 за последние 15 дней, однако пока эпидемиологическая обстановка не стабильна. В связи с этим Дюран призвал жителей страны ответственно относиться к соблюдению санитарных требований.

Всего с начала пандемии на Кубе выявили 53 308 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 336 человек.