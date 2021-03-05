Канберра, , 02:27 — REGNUM Жителей австралийского острова Норфолк, который расположен в Тихом океане к востоку от материка, предупредили об угрозе цунами из-за мощного землетрясения. Об этом 5 марта говорится в сообщении на сайте Государственного центра предупреждения о цунами Австралии.

Граждан призвали покинуть прибрежные территории и перебраться на возвышенности. Их также просят избегать скальных массивов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подобной угрозе объявили в Новой Каледонии и Новой Зеландии. Населению прибрежных зон этих территорий рекомендовали покинуть свои дома. Власти Чили также ввели «желтый» уровень опасности из-за цунами.

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