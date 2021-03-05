Пекин, , 02:16 — REGNUM Китайский лунный зонд «Тяньвэнь-1», движущийся по марсианской орбите со скоростью 4,8 км в секунду, должен спуститься на поверхность красной планеты в мае или июне, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Зонд функционирует в штатном режиме и уже послал на Землю первые изображения Марса высокого разрешения м высокого качества, что несет собой ценную научную информацию, заявил директор Комитета по науки и технологии при Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации Бао Вэйминь.

Зонд займется исследованием топографии предварительно выбранного для посадки района на поверхности Марса, а также проведет наблюдения за погодой на планете вдоль маршрута его полета, чтобы избежать пылевых бурь при посадке, заявил Бао, который также является членом Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), главного консультативного органа Китая.

Почти 50 миссий на Марс было запущено по всему миру, однако около двух третей провалились, отметил Бао, добавив, что хотя исследование Марса началось достаточно поздно, зонд разработал с расчетом на высокую эффективность и инновации.