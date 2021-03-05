Пекин, , 02:04 — REGNUM Объявлены планы на второй день четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва и четвертой сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

В 9:00 по Пекину пройдет первое заседание четвертой сессии ВСНП 13-го созыва в Доме народных собраний. Депутаты заслушают отчет о правительственной работе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, а также рассмотрят черновой вариант плана 14-й Пятилетки (2021−2025) по социально-экономическому развитию.

Депутаты ВСНП также рассмотрят доклад об имплементации плана 2020 год и черновой вариант плана на 2021 год об экономическом и социальном развитии страны. Кроме того, они заслушают доклад об исполнении центрального и местного бюджетов на 2020 год и бюджетные планы на 2021 год.

Депутаты ВСНП заслушают разъяснения черновых поправок к Органическому закону ВСНП и Правилам процедур ВСНП, а также разъяснения по черновому решению ВСНП касательно улучшения избирательной системы Гонконга. Затем делегаты соберутся и обсудят доклад о правительственной работе.

Члены Национального комитета НПКСК будут присутствовать на первом заседании сессии ВСНП как участники без права голоса. Члены Национального совета НПКСК также проведут групповое заседание для обсуждения рабочего доклада Постоянного комитета НПКСК и предложений от политических советников.