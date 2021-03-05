Валлетта, , 02:00 — REGNUM Власти Мальты распорядились ограничить работу развлекательных заведений из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, заявил мальтийский премьер-министр Роберт Абела в ходе пресс-конференции.

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В частности, в стране запретят работу заведений общественного питания, ночных клубов и других развлекательных учреждений до 11 апреля. За нарушение этих ограничений грозит штраф размером 6 тыс. евро. Ресторанам, расположенным при гостиницах, разрешат обслуживать только постояльцев.

Кроме того, на Мальте запрещаются любые массовые собрания, кроме свадеб и религиозных мероприятий. Родственникам в одном доме разрешено встречаться числом не более четырех человек.

В настоящее время на Мальте числится 3128 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 325 человек.