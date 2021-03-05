Нумеа, Франция, , 01:59 — REGNUM Служба гражданской обороны Новой Каледонии, входящей в состав Франции, предупредила жителей архипелага об угрозе цунами из-за мощного землетрясения в Тихом океане. Об этом 5 марта передает телеканал BFM TV.

В документе отмечается, что до берегов островов может дойти волна высотой от одного до трех метров. Жителей попросили воздержаться от появления на побережье океана. Им также рекомендовано не забирать детей из школ, поскольку это может вызвать заторы на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об угрозе цунами предупредили население Перу и новозеландского острова Северный. 4 марта рядом с Кермадекским архипелагом Новой Зеландии зарегистрировали землетрясение магнитудой 8,0.

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