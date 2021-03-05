Нью-Йорк, США, , 02:40 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 4 марта продолжили снижение на фоне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о намерении сохранить инфляцию на уровне около 2% (при том, что она может и превышать это значение) до полного восстановления в стране рынка труда.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 345,95 пункта (1,11%), до уровня 30 923,14 пункта. S&P 500 потерял 51,25 пункта (1,34%), опустившись до уровня 3768,47 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 274,28 пункта (2,11%), до уровня 12 723,47 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня превысили уровень $64 за баррель, подорожав более чем на $3.

Как сообщало ИА REGNUM, активность торгов на нефтяном рынке 4 марта в первой половине дня невысока, но может усилиться к вечеру, так как трейдеры ожидают известий с проходящей сейчас встречи ОПЕК+.

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