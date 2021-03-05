Ногинск, Московская область, , 08:24 — REGNUM Проверка пробы воды возле бывшего полигона «Тимохово» в Московской области показала превышение предельно допустимых показателей почти всех веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили представители общественного экологического проекта «ЭКОРЕЙД».

Участники движения посетили территорию, где сейчас действует комплекс переработки отходов и проверили её состояние. Был произведён визуальный осмотр бывшего полигона, а также нового комплекса. Кроме того, активисты взяли пробы воды на участках жителей деревни Тимохово, расположенной возле бывшей свалки.

«Результаты лабораторных исследований неутешительны. Предельно допустимые показатели почти всех веществ оказались превышены», — рассказали активисты.

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