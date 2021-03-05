Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Министерство торговли США 4 марта объявило о введении в отношении Мьянмы новых ограничений в связи с военным переворотом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из распространённого пресс-релиза следует, что в чёрный список Минторга США включены два силовых ведомства Мьянмы — министерство обороны и министерство внутренних дел. И две контролируемые военными компании — Myanmar Economic Holding Limited и Myanmar Economic Corporation. Дополнительно американские власти ужесточают в отношении Мьянмы режим экспортного контроля.

«США по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных… в отношении мирных протестующих», — говорится в сообщении ведомства. Подчёркивается, что американские власти «продолжат привлекать к ответственности» виновных в военном перевороте в Мьянме.

По данным правозащитников, после прихода к власти в Мьянме военных, в стране задержано почти полторы тысячи человек и свыше 50 погибли при разгоне протестных акций.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США готовят в отношении правительства Мьянмы дополнительный пакет мер из-за насилия служб безопасности в отношении протестующих.

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