Пекин, , 01:52 — REGNUM Китай будет запрашивать предложения по всему миру для астрономических наблюдений с использованием крупнейшего в мире радиотелескопа с заполненной апертурой FAST, с 1 апреля по 15 мая, сообщил академик Китайской академии наук У Сянпин, передает агентство Синьхуа.

Результаты касательно рассмотренных предложений будут объявлены 20 июля, в то время как наблюдения стартуют уже в августе. Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой или FAST теперь открыт для использования ученым со всего мира.

Это говорит о том, что Китай на практике воплощает идею построения единого будущего для всего человечества, заявил У, который также является делегатом Народного политического консультативного совета (НПКСК) 13-го созыва.

Комплексная производительность телескопа более чем в 10 раз выше, чем у других радиотелескопов мира, что значительно расширяет пределы человеческого наблюдения Вселенной, считает Ву.

К настоящему времени FAST идентифицировал более 300 пульсаров. Ву предсказывает, что через пять лет их число может достичь 1000, и что телескоп сможет обнаружить и идентифицировать первый пульсар за пределами Галактики.

«Мы должны использовать драгоценный период окна, чтобы сделать крупные научные открытия и внести значительный вклад в исследование и понимание Вселенной человеком», сказал У, отметив, что Китай вступает в золотой век развития радиоастрономии.