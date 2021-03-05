Сантьяго, , 01:34 — REGNUM Предупреждение об угрозе «небольшого цунами» из-за мощного землетрясения в Тихом океане выпустило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили (ONEMI). Об этом 4 марта сообщается на странице ведомства в Twitter.

В ONEMI сослались на цифры, представленные Гидрографической и океанографической службой чилийских ВМС. Предполагаемая высота цунами может составить от 30 см до 1 метра.

Предупреждение вводит в стране «желтый» уровень опасности. ONEMI просит граждан следить за уведомлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об угрозе возникновения цунами предупредили жителей прибрежных районов на острове Северный в Новой Зеландии. Им приказали покинуть свои дома и добраться до возвышенных мест.