Москва, , 08:13 — REGNUM Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Речь идет о детском технопарке «Альтаир». Учреждение первым среди подобных организаций столицы включено в перечень федеральных инновационных площадок. Этот статус получают организации, которые реализуют инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования в масштабах России.

«Всего в Москве уже 18 детских технопарков, они есть в каждом округе города. Специализация «Альтаира» — новые технологии. Это популярное направление ранней профессиональной подготовки у московских школьников. С момента открытия детского технопарка при МИРЭА обучение в нем прошли больше 10 тысяч ребят. Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах», — сообщила Сергунина.

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