Сараево, , 03:43 — REGNUM Президент Республики Словении Борут Пахор возглавит государственную делегацию, которая 5 марта прибудет с официальным визитом в Боснию и Герцеговину.

В интервью боснийскому телеканалу Dnevni avaz 4 марта он заявил, что это будет его первый визит за границу после второй волны эпидемии коронавируса, «что свидетельствует о том, какое значение Словения придаем отношениям с Боснией и Герцеговиной и ситуации в регионе».

«Мы обсудим региональное сотрудничество, в первую очередь подготовку к инициативе Брдо-Бриони. процесс, который я намерен возобновить в начале апреля, то есть, как только эпидемиологическая ситуация нормализуется», — отметил Пахор.

Он выразил надежду на то, что речь пойдёт о борьбе с пандемией коронавируса и восстановлении экономики, которое Необходимо, по его словам, использовать для перехода к устойчивому развитию. Он также подчеркнул, что будут затронуты и другие проблемы, с которыми сталкиваются обе страны, включая незаконную миграцию.

Напомним, инициатива Брдо-Бриони — это ежегодное многостороннее мероприятие на Западных Балканах. Оно было инициировано в 2013 году президентом Словении Борутом Пахором и президентом Хорватии Иво Йосиповичем. Первая официальная встреча состоялась вБрдо при Кранью, Словения. Главная цель этой инициативы — расширение ЕС за счет стран Западных Балкан.