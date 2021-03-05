Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Удвоение государственного долга США произойдет через 30 лет — к 2051 голу и составит 202 процента ВВП государства. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса, представленном 4 марта.

Также, согласно документу, к концу 2021 года госдолг страны достигнет уровня в 102 процента ВВП страны, а к 2031 году — превысит 107% ВВП. Причинами резкого роста долгового бремени США называются срочные расходы властей на преодоление экономических последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В докладе также отмечается, что такие темпы увеличения долга могут усилить проблемы в налоговой и бюджетной системах страны, а также подстегнуть рост инфляции и подорвать доверие к американскому доллару в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта стало известно, что Американское общество инженеров-строителей (ASCE) провело оценку состояния инфраструктуры США и поставило ей «тройку с минусом», призвав власти к вложению дополнительных средств.

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