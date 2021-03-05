Манагуа , , 02:40 — REGNUM В Никарагуа вблизи населённого пункта Эль-Астильеро, расположенного на юго-западе страны, 4 марта произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает телеканал Telesur TV.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 километра. Отмечается, что колебания почвы ощутили и жители близлежащих регионов страны. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, срочную эвакуацию на острове Северный в Новой Зеландии объявили в связи с угрозой удара цунами после мощного землетрясения в океане.

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