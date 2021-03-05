Сараево, , 16:30 — REGNUM В здании делегации Европейского союза в Сараево 4 марта состоялась встреча членов президиума Боснии и Герцеговины Бакира Изетбеговича, Милорада Додика и Драгана Човича с послами ЕС и США Йоханом Сатлером и Эриком Нельсоном. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Изетбегович заявил, что сегодняшняя беседа боснийских лидеров с послами ЕС и США прошла в хорошей атмосфере.

«Оба посла Соединенных Штатов и Европейского союза пытаются помочь нам создать лучшую атмосферу, продвинуться по важным вопросам, по реализации соответствующих реформ. Наш ключевой вопрос заключается в реализации 14 приоритетов Европейского союза. Мы же, с другой стороны, все трое настаивали на поставках вакцин от коронавируса и оказании помощи в борьбе с миграционным кризисом», — отметил Изетбегович.

На вопрос журналиста, что является наиболее спорным в 14 приоритетах, Изетбегович ответил: «Передача полномочий. Один из вопроса заключается в том, что государство берет на себя все функции, с которыми не справляются низшие инстанции. Здесь, конечно, существует сопротивление со стороны Республики Сербской».