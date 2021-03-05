Багдад, , 01:04 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 5043 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

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При этом около трети новых случаев приходится на столицу страны Багдад. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ираке достигло 713 994. Также за минувшие сутки в республике скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ираке от осложнений COVID-19 умерли 13 507.

В связи с тем, что второй день подряд в Ираке выявляют более 5 тыс. инфицированных, иракский минздрав предложил правительству ужесточить карантинные меры в стране. При этом конкретный перечень мер пока не называется.