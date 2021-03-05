Любляна, , 02:41 — REGNUM Из-за опасности распространения новых штаммов коронавируса Словения с 15 марта установит усиленный надзор на границах и ужесточит условия для въезда в страну на границах с Италией, Австрией и Венгрией. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Точно так же с 15 марта все, кто въезжает в Словению в качестве однодневные или недельные трудовые мигранты, должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 7 дней.

Отрицательный тест на коронавирус также должны иметь люди, которые временно пересекают границу ради опеки над недееспособными родственниками, а также иностранцы, у которых есть земельный участок в Словении, и те, кто проходит обучение в этой стране. Дети до 13 лет освобождаются от прохождения теста на коронавирус, но отрицательный результат теста должны иметь их сопровождающие.