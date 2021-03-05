Веллингтон, , 00:55 — REGNUM Срочную эвакуацию на острове Северный в Новой Зеландии объявили в связи с угрозой удара цунами после мощного землетрясения в океане. Об этом 5 марта сообщило на своем сайте Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям страны.

Жителям прибрежных территорий приказали срочно перебраться на возвышенные места на острове. По сведениям издания New Zealand Herald, из-за эвакуации образовались заторы на дорогах. Самая большая дорожная пробка наблюдается на выезде из города Фангареи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта недалеко от Кермадекского архипелагом Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,0. До этого у берегов страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1 и 7,5.

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